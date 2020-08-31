США наблюдают усиление активности России в районе Аляски

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти наблюдают усиление активности России в районе Аляски, а также в других частях мира.

Дело обстоит таким образом, что мы видим усилившуюся активность России как в самом регионе Аляски, так и в других частях мира, — отметил политик в интервью радиостанции WMAL-FM.

Госсекретарь США также напомнил об инциденте на северо-востоке Сирии.

На прошлой неделе мы стали свидетелями инцидента, когда российская техника намеренно врезалась в американскую машину, — подчеркнул Помпео.

По его словам, именно такие ситуации США считают неприемлемыми. При этом американская сторона пытается вести диалог с РФ.

Столкновение российских и американских военных патрулей произошло утром 25 августа в районе населённого пункта Дерик. Российская техника врезалась в американский броневик. Вашингтон тут же назвал действия российских военных небезопасными и непрофессиональными. Москва в ответ заявила, что американские военные в нарушение ранее достигнутых договорённостей предприняли блокировку российского патруля. Тем более что международная коалиция была заранее уведомлена о прохождении российской колонны.

Ранее Северное командование ВС США заявило о появлении российской подлодки у берегов Аляски. Там отметили, что субмарина РФ находится далеко за пределами территориальных вод Штатов, а также выразили готовность оказать ей помощь, если таковая потребуется.

Минобороны показало фрагмент учений «Океанский щит» в Беринговом море, в рамках которых ракетный крейсер «Варяг» и атомная подводная лодка «Омск» провели совместные стрельбы неподалёку от берегов Аляски, писал NEWS.ru.