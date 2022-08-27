Пик сезона ураганов в США может стать угрозой для газового рынка Европы, поскольку может привести к нарушению стабильности поставок американского сжиженного природного газа (СПГ), сообщили РИА Новости со ссылкой на экспертов Центра развития энергетики (ЦРЭ). Пик активности ураганов в США обычно приходится на середину августа — середину ноября.
Эффект <...> зависит от объема вызванных разрушений, но поскольку США стали крупнейшим поставщиком СПГ и нефтепродуктов в Европу, потенциальные последствия могут быть значительными, — заявили в ЦРЭ.
Эксперты отметили, что ураганы могут стать причиной сбоя отгрузки СПГ с экспортных терминалов в Мексиканском залива, что приведет к сокращению поставок газа на мировой рынок.
Даже один крупный ураган может вызвать перебои в отгрузках СПГ из Мексиканского залива на одну-две недели. В случае повреждения каких-либо СПГ-заводов последствия для газового рынка будут более продолжительными, — подчеркнули в ЦРЭ.
Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США продолжают искать пути укрепления энергетической безопасности стран Европы на фоне сокращения поставок природного газа из России. На данном направлении предстоит «дополнительная работа», отметила она на брифинге.