Названа еще одна угроза для газового рынка Европы Пик сезона ураганов в США может затруднить процесс транспортировки газа Европе

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Пик сезона ураганов в США может стать угрозой для газового рынка Европы, поскольку может привести к нарушению стабильности поставок американского сжиженного природного газа (СПГ), сообщили РИА Новости со ссылкой на экспертов Центра развития энергетики (ЦРЭ). Пик активности ураганов в США обычно приходится на середину августа — середину ноября.

Эффект <...> зависит от объема вызванных разрушений, но поскольку США стали крупнейшим поставщиком СПГ и нефтепродуктов в Европу, потенциальные последствия могут быть значительными, — заявили в ЦРЭ.

Эксперты отметили, что ураганы могут стать причиной сбоя отгрузки СПГ с экспортных терминалов в Мексиканском залива, что приведет к сокращению поставок газа на мировой рынок.

Даже один крупный ураган может вызвать перебои в отгрузках СПГ из Мексиканского залива на одну-две недели. В случае повреждения каких-либо СПГ-заводов последствия для газового рынка будут более продолжительными, — подчеркнули в ЦРЭ.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США продолжают искать пути укрепления энергетической безопасности стран Европы на фоне сокращения поставок природного газа из России. На данном направлении предстоит «дополнительная работа», отметила она на брифинге.