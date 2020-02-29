Администрация американского лидера Дональда Трампа может принять решение о запрете на пересечение границы с Мексикой. Причиной стали опасения в связи с распространением коронавируса.
Об этом
Сейчас известно о трёх подтверждённых случаях заражения коронавирусом в Мексике.
Как писал NEWS.ru, также вице-президент Соединённых Штатов Майкл Пенс заявил, что въезд в страну для иностранных граждан, посещавших Иран в течение последних 14 дней, запрещён. Такие меры приняты для защиты от распространения заболевания.
Накануне американские власти зафиксировали первую смерть после заражения коронавирусом COVID-19 на территории Соединённых Штатов.
К 29 февраля эпидемия COVID-19 охватила более 85,6 тысячи человек — преимущественно в Китае. Крупными очагами заражения стали Южная Корея, Япония, Италия и Иран. Жертвами эпидемии стали более 2,9 тысячи заболевших, излечились около 40 тысяч.
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