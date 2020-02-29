https://static.news.ru/photo/e453cf4c-5b2d-11ea-8c1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Angel Juarez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Администрация американского лидера Дональда Трампа может принять решение о запрете на пересечение границы с Мексикой. Причиной стали опасения в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники в Министерстве внутренней безопасности страны.

Сейчас известно о трёх подтверждённых случаях заражения коронавирусом в Мексике.

Как писал NEWS.ru, также вице-президент Соединённых Штатов Майкл Пенс заявил, что въезд в страну для иностранных граждан, посещавших Иран в течение последних 14 дней, запрещён. Такие меры приняты для защиты от распространения заболевания.

Накануне американские власти зафиксировали первую смерть после заражения коронавирусом COVID-19 на территории Соединённых Штатов.

К 29 февраля эпидемия COVID-19 охватила более 85,6 тысячи человек — преимущественно в Китае. Крупными очагами заражения стали Южная Корея, Япония, Италия и Иран. Жертвами эпидемии стали более 2,9 тысячи заболевших, излечились около 40 тысяч.