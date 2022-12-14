США могут ввести санкции против Потанина и некоторых его компаний WSJ: США могут ввести санкции против главы «Норникеля» Потанина и некоторых его компаний

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Владимир Потанин

США могут объявить о введении санкций против одного из основных владельцев «Норникеля» Владимира Потанина, а также некоторых его компаний, пишет Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц. По данным газеты, рестрикции могут затронуть холдинг «Интеррос» и принадлежащий предпринимателю Росбанк, однако не коснутся «Норникеля».

По словам официальных лиц, США собираются ввести санкции в отношении одного из самых богатых людей России Владимира Потанина, а также в отношении некоторых его финансовых компаний, поскольку Вашингтон ищет способы дальнейшего подавления России в условиях войны на Украине, — сказано в сообщении.

Кроме того, в Вашингтоне планируют ввести санкционные ограничения и против супруги Потанина Екатерины и принадлежащей ему яхты.

Ранее Потанин решил передать часть акций Росбанка своим сотрудникам. Финансовый аналитик Дмитрий Адамидов назвал это стандартной практикой крупных корпораций, которая при этом остается непопулярной в России. Но от банкротства такое решение защитить организацию не может.