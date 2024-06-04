США могут ввести санкции против МУС из-за Израиля Комитет Конгресса США одобрил проект закона о санкциях против МУС

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Международный уголовный суд

Процедурный комитет Конгресса США одобрил законопроект о санкциях против Международного уголовного суда, сообщается на сайте законодательного органа. Такое решение принято из-за запроса ордера на арест членов израильского правительства и премьера Биньямина Нетаньяху.

Президент должен наложить санкции в отношении любого иностранного лица, которое непосредственно участвовало или иным образом помогало Международному уголовному суду в любых усилиях по расследованию, аресту, задержанию или судебному преследованию покровительствуемого лица, — говорится в документе.

Согласно законопроекту, ближайшие члены семьи таких лиц тоже подвергнутся ограничениям. Рестрикции предполагают отказ в выдаче виз, блокировку активов и сделок с недвижимостью в США в отношении сотрудников МУС. Меры могут вводиться в случае попыток Международного уголовного суда способствовать «расследованию», аресту, задержанию или судебному преследованию любого лица, которое находится под защитой Вашингтона и его союзников.

Ранее американский сенатор Берни Сандерс (от штата Вермонт) поддержал запрос прокурора Международного уголовного суда на выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля. В социальной сети X он написал, что политик является военным преступником, причастным к очевидным и вопиющим нарушениям международного права.

При этом члены Конгресса США предупредили МУС, что примут ответные меры в случае выдачи ордера на арест израильских чиновников, включая премьера Нетаньяху.