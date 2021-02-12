США могут ввести новые санкции против российских властей

Власти Соединённых Штатов не исключают введения новых санкций против представителей российских властей за нарушение прав человека, заявил представитель Государственного департамента Нед Прайс.
Мы активно говорим об ужасном послужном списке России в сфере прав человека.<...> Мы продолжим делать это, будь это в России или в другой стране, где права человека подвергаются угрозе со стороны режимов, которые выступают против этих принципов, — сказал он.
По его словам, в Вашингтоне внимательно наблюдают за нарушениями прав человека. Он отметил, что в ближайшее время можно будет услышать больше новостей об ответах американских властей на нарушения, которые приходят из РФ и происходят на российской территории,
Ранее NEWS.ru писал, что ЕС может ввести запрет на въезд и заморозить активы «союзников» президента РФ Владимира Путина в феврале, после того как Франция и Германия заявили о готовности пойти на этот шаг.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель был с визитом в Москве 4–6 февраля. По итогам поездки он констатировал, что у российской стороны отсутствует интерес к нормализации отношений с ЕС. Он также выразил сожаление, что власти страны не захотели использовать эту возможность для начала конструктивного диалога.
Боррель допустил, что инициирует новые санкции в отношении РФ. Он заявил Европарламенту, что может воспользоваться соответствующим правом. Он анонсировал обсуждение новых санкций и других мер сдерживания на встрече глав МИД стран Евросоюза. Она запланирована на 22 февраля.