США могут ввести новые санкции против российских властей

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Власти Соединённых Штатов не исключают введения новых санкций против представителей российских властей за нарушение прав человека, заявил представитель Государственного департамента Нед Прайс.

Мы активно говорим об ужасном послужном списке России в сфере прав человека.<...> Мы продолжим делать это, будь это в России или в другой стране, где права человека подвергаются угрозе со стороны режимов, которые выступают против этих принципов, — сказал он.

По его словам, в Вашингтоне внимательно наблюдают за нарушениями прав человека. Он отметил, что в ближайшее время можно будет услышать больше новостей об ответах американских властей на нарушения, которые приходят из РФ и происходят на российской территории, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что ЕС может ввести запрет на въезд и заморозить активы «союзников» президента РФ Владимира Путина в феврале, после того как Франция и Германия заявили о готовности пойти на этот шаг.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель был с визитом в Москве 4–6 февраля. По итогам поездки он констатировал, что у российской стороны отсутствует интерес к нормализации отношений с ЕС. Он также выразил сожаление, что власти страны не захотели использовать эту возможность для начала конструктивного диалога.

Боррель допустил, что инициирует новые санкции в отношении РФ. Он заявил Европарламенту, что может воспользоваться соответствующим правом. Он анонсировал обсуждение новых санкций и других мер сдерживания на встрече глав МИД стран Евросоюза. Она запланирована на 22 февраля.