США могут ввести новые санкции против России

США готовятся рассмотреть пакет новых антироссийских санкций из-за событий в городе Буча, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники. По сведениям издания, в американской администрации уже обсудили принятие более жёстких ответных мер, однако пока окончательное решение не принято.

Масштаб вероятных ограничений пока ещё неясен. Однако на фоне этого, по мнению высокопоставленных представителей американских властей, под санкции могут попасть те страны, которые продолжают вести торговлю с Россией. Кроме того, ограничения могут коснуться тех секторов российской экономики, по которым «не был нанесён удар». Речь может идти о горнодобывающей отрасли, транспортному и финансовому сектору.

Представитель Минфина США от комментариев на эту тему отказался, он не предоставил информацию о возможных санкциях. При этом представитель Госдепа Нед Прайс отметил, что США продолжат «усиливать давление» , пока Москва «не смягчит свою позицию».

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует обратиться к канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом усилить усилить дипломатическое, экономическое и военное давление на Россию. Отмечается, что это произойдёт в ходе визита немецкого лидера в Лондон. Во встрече будет принимать участие президента Польши Анджей Дуда.