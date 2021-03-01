США могут ввести новые санкции против России из-за Навального 2 марта

Новые санкции против России США могут ввести уже 2 марта. Поводом для них является ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным.
По данным агентства Reuters, санкции будут
Ранее сообщалось, что Вашингтон в координации с Евросоюзом намеревается объявить о санкциях в отношении РФ из-за ситуации с Алексеем Навальным в течение этой недели. Позже Госдеп сообщил, что ситуация с Навальным рассматривается как срочный вопрос.
17 января в Шереметьево Навального задержали, так как он многократно нарушил условия наказания по делу «Ив Роше». 2 февраля Химкинский суд заменил ему условный срок на реальный.
В свою очередь, депутат Госдумы РФ Виталий Милонов потребовал проверить наличие у жены оппозиционера Юлии Навальной двойного гражданства. Об этом писал NEWS.ru.