https://static.news.ru/photo/0b8ac5d6-3a07-11ea-83a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / T. Sbampato/Global Look Press

Администрация президента США рассматривает возможность внесения изменений в закон 1977 года о коррупционных практиках за рубежом, он запрещает компаниям давать взятки иностранным чиновникам. Об этом заявил экономический советник главы государства Ларри Кудлоу.

По его словам, в Белый дом уже поступали соответствующие обращения от некоторых компаний по этому поводу.

Не могу утверждать что-то конкретное, но мы рассматриваем его, — цитирует Кудлоу РБК.

Сторонником изменений является президент Дональд Трамп, который на эту тему спорил с бывшим госсекретарем Рексом Тиллерсоном ещё в 2017 году. Она называл несправедливым запрет для американских бизнесменов «давать взятки, чтобы продвигать свой бизнес за рубежом».

В своё время закон был принят после череды международных скандалов. Так, например, выяснилось, что за продвижение своих интересов чиновникам разных стран платили деньги компании Lockheed и United Brands, а уже после принятия закона штрафы за его нарушение платили Walmart, Halliburton, JPMorgan, Hewlett-Packard, VimpelCom.

Ранее в Польше, как писал NEWS.ru, агенты Центрального антикоррупционного бюро задержали бывшего сенатора, его сына, а также директора малопольского отделения Государственного фонда реабилитации инвалидов за миллионные взятки.