NI: США могут превратить конфликт на Украине в «вечную войну»

Фото: МО Украины

Если Вашингтон даст название американской миссии по поддержке Украины по аналогии с наименованием военных операций в Ираке и Афганистане, то она превратится в личную «вечную войну» для США, отказаться от которой будет практически невозможно, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на аналитика издания The National Interest Скотта Стргачича. Обозреватель считает, что военные миссии США после создания обретают собственную жизнь и в итоге превращаются в бюрократический аппарат, который почти невозможно реформировать и от которого невозможно отказаться.

Готовятся ли Соединенные Штаты к вечной войне на Украине? Будет ли эта война также включать в себя бессрочные обязательства? Будет ли финансирование военных действий на Украине со временем органично вписываться в суть внешней политики США, как это было со многими другими конфликтами? — пишет Стргачич.

За всеми военными миссиями США закреплены конкретные государственные учреждения, пояснил журналист. К примеру, Центральное командование США следит за делами на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. По мнению автора, если США дадут миссии на Украине название и закрепят за ней одно из своих ведомств, конфликт станет незаменимой частью американской оборонной архитектуры. Таким образом он и превратится в «вечную войну» для США, завершение которой Вашингтон будет оттягивать.

В конечном счете новые миссии придумываются, получают название, а затем отправляются обретать собственные жизни и смысл. В конце концов, их самосохранение становится целью, — отметил аналитик.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман ранее заявил, что американскую миссию по поддержке Украины можно окрестить «Самоуверенной глупостью». Так он прокомментировал публикацию The Wall Street Journal, посвященную соответствующим планам Белого дома дать официальное название операции по помощи Киеву и назначить руководителя из числа генералов Пентагона. Позже Минобороны США не подтвердило данную информацию.