США помогают ВСУ предотвращать запуск российских беспилотников, передает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. Отмечается, что Соединенные Штаты также пытаются мешать производству боевых дронов в Иране, откуда, по данным американских властей, вооружение отправляется в Россию.
Программа США направлена на то, чтобы помешать Ирану производить беспилотники и затруднить ВС РФ запуск БПЛА «камикадзе», — указано в материале газеты.
Ранее спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли заявил, что в Вашингтоне намерены акцентировать внимание на приписываемых Ирану поставках вооружений Москве. Переговоры по восстановлению ядерной сделки сейчас не в фокусе Белого дома, поскольку зашли в тупик, отметил он.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее обратился к секретариату организации с призывом не уступать давлению Запада и не соглашаться на расследование в рамках резолюции 2231 сообщений о случаях применения Россией иранских беспилотников. Дипломат назвал ничтожными любые результаты «псевдо-расследований ячейки 2231».