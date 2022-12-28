США могут помогать ВСУ предотвращать запуск российских беспилотников NYT: США помогают ВСУ предотвращать запуск российских беспилотников

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США помогают ВСУ предотвращать запуск российских беспилотников, передает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. Отмечается, что Соединенные Штаты также пытаются мешать производству боевых дронов в Иране, откуда, по данным американских властей, вооружение отправляется в Россию.

Программа США направлена на то, чтобы помешать Ирану производить беспилотники и затруднить ВС РФ запуск БПЛА «камикадзе», — указано в материале газеты.

Ранее спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли заявил, что в Вашингтоне намерены акцентировать внимание на приписываемых Ирану поставках вооружений Москве. Переговоры по восстановлению ядерной сделки сейчас не в фокусе Белого дома, поскольку зашли в тупик, отметил он.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее обратился к секретариату организации с призывом не уступать давлению Запада и не соглашаться на расследование в рамках резолюции 2231 сообщений о случаях применения Россией иранских беспилотников. Дипломат назвал ничтожными любые результаты «псевдо-расследований ячейки 2231».