США могут отдать часть своих вакцин другим странам

https://static.news.ru/photo/b3eb296a-d047-11ea-a057-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Соединённых Штатов рассматривают возможность передать другим государствам часть своих вакцин от коронавируса, рассказал президент страны Джо Байден.

Что касается оказания помощи зарубежью. Мы находимся в процессе этого. Мы уже немного занимались этим, — сказал политик на выступлении в Белом доме.

По его словам, у США есть препараты, которые не используются в стране. Однако перед передачей медикамента американские эксперты должны убедиться, что вакцина безопасна для использования, передаёт ТАСС.

Накануне специалисты Федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA), а также американского Министерства здравоохранения и социальных служб потребовали остановить использование вакцины от COVID-19 компании Johnson & Johnson.

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США собираются добиться лидирующих позиций в вопросе обеспечения вакцинации от COVID-19 во всём мире. По его словам, на Белом доме лежит ответственность не только за исцеление граждан США. Дипломат уверен, что успех Вашингтона в борьбе с недугом принесёт пользу и в остальных уголках земного шара.