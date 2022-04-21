«Пока не знаем»: Минфин США о передаче Украине замороженных активов ЦБ РФ

Министр финансов США Джанет Йеллен в ходе пресс-конференции заявила, что американская сторона пока не знает, можно ли направить замороженные активы Банка России на помощь Украине. По её словам, последствия этого шага властям США нужно «тщательно взвесить», передаёт ТАСС.

Мне неясно, возможно ли это [сделать] без [соответствующего] законодательства, разрешающего использование этих активов, — сказала она.

Ранее советник украинского президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что власти Украины рассчитывают получить часть замороженных и конфискованных активов России на восстановление экономики и инфраструктуры после специальной военной операции. По его словам, речь может идти о сумме $400–500 млрд.

В эту сумму входят замороженные в западных странах активы Центробанка России на сумму $300 млрд. По словам экономического советника, ещё $100 млрд Украина может получить из замороженных активов ближайшего окружения российского президента Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины, в ходе которой Вооружённые силы РФ начали наносить высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры по всей территории соседнего государства.

В ответ на это Запад объявил о новой витке санкций в отношении РФ. Под ограничения попали несколько крупнейших российских банков, ряд государственных компаний оказались в затруднении относительно привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки высокотехнологичной продукции. Была заморожена половина всех золотовалютных резервов страны — около $300 млрд. Многие иностранные бренды сообщили о приостановке деятельности в России. Германия остановила процедуру сертификации «Северного потока — 2». Страны Евросоюза и США закрыли воздушное пространство для самолётов РФ.