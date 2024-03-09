Названа страна, где США могут развернуть войска в ближайшее время Marine Corps Times: США рассматривают возможность отправки войск на Гаити

Фото: US Navy/via Global Look Press

США рассматривают возможность отправки элитной группы безопасности морской пехоты на Гаити, сообщает газета Marine Corps Times со ссылкой на представителя Пентагона. В качестве причины называется снижение уровня безопасности в стране на фоне деятельности вооруженных группировок.

Направление взвода FAST — это один из вариантов, имеющихся в распоряжении Министерства обороны, для обеспечения безопасности посольства США в Порт-о-Пренсе, — заявил изданию представитель Южных сил морской пехоты майор Мейсон Энглхарт.

При этом ранее представитель Совета национальной безопасности США заявлял, что Вашингтон не намерен направлять спецназ на Гаити для оказания помощи полиции или охранных операций.

Также сообщалось, что в столице Гаити Порт-о-Пренсе вооруженные люди напали на президентский дворец. Атака была скоординирована главами нескольких бандитских группировок. Бандиты единовременно атаковали несколько правительственных зданий, в числе которых также оказались Министерство внутренних дел и штаб-квартира полиции западного округа Гаити.

Кроме того, члены группировок ранее напали на главную тюрьму Гаити в Порт-о-Пренсе. Во время нападения бандиты выпустили несколько сотен содержавшихся под стражей заключенных.