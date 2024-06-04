Байден не исключил отправки войск на Тайвань в случае вторжения КНР

Фото: Air Force Senior Airman Ivy Thomas

Военнослужащие ВС США могут быть привлечены для защиты Тайваня в случае вторжения со стороны Китая, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью журналу Time. По его словам, это будет завесить от обстоятельств.

Не исключаю использование Вооруженных сил США. Существуют отличия между размещением на земле, воздушными силами, морскими и так далее, — сказал Байден.

Американского лидера также спросили о том, будут ли ВС США наносить удары по Китаю со своих баз в Японии и на Филиппинах. В ответ Байден заявил, что не может вдаваться в этот вопрос.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин предположил, что Китай не собирается нападать на Тайвань, так как поддерживает с островом серьезные экономические связи. Так он прокомментировал заявление президента Джо Байдена о том, что США могут направить военных на Тайвань в случае применения силы Китаем. По мнению военного эксперта, США будут и дальше пытаться «направить Китай и Тайвань друг на друга». Однако, Америка не намерена вступать с КНР в войну.

До этого американский конгрессмен Майкл Маккол заявлял, что учения китайской армии у берегов Тайваня показали незаинтересованность Пекина в получении контроля над островом мирным путем. По его словам, Вашингтон не прекратит поставки оборонительных вооружений Тайваню.