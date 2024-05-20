США могут лишиться ядерной мощи из-за России США грозит остановка ядерных реакторов из-за запрета импорта урана из России

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Решение американских властей ввести эмбарго на уран из России может привести к большим проблемам, включая остановку ядерных реакторов, считает первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский. По его словам, которые приводит РИА Новости, на это же указывали и американские специалисты еще в 2022-м.

Попытки заменить российский уран уже были, но это плохо получалось — вплоть до остановки реакторов, — отметил эксперт.

В публикации отмечается, что почти треть ядерного топлива, которое используют американские АЭС, обеспечивали российские поставщики. Это обходилось США ежегодно примерно в миллиард долларов. Кроме того подчеркивается, что атомную энергетику приходится более 20% генерирующих мощностей в некоторых районах страны.

Как отмечают эксперты, после распада СССР американцы полагались на российский импорт, из-за чего их собственная атомная промышленность пришла в упадок. При этом основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников высказал предположение, что Канада, Австралия и Казахстан потенциально могут восполнить дефицит, однако это геополитические риски.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предположил, что США смогут заменить российский уран своим. По его словам, Штаты начали возрождать свое производство с 2022 года. Он отметил, что уже тогда, когда встал вопрос об этих санкциях, США столкнулись с проблемой того, что сразу отказаться от российского обогащенного урана они не могут. Тогда Вашингтон и начал делать ставку на возрождение собственного производства.