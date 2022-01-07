США могут лишить РФ телевизоров и авионики в случае вторжения на Украину

Вариант ограничений на поставки высокотехнологичной продукции в Россию рассматривают США. Это может произойти, если РФ предпримет нападение на Украину. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённый источник.
По данным агентства, администрация США
Список компонентов может варьироваться — от авионики и инструментов до смартфонов, игровых консолей и телевизоров.
Как пишет Bloomberg, таким образом Штаты намерены использовать собственное технологическое преимущество и ударить одновременно по военному и гражданскому секторам, а также укротить амбиции РФ в технологической сфере.
В последние недели Запад обвиняет Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной составила и опубликовала газета The New York Times. Как пишет издание, войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт». По данным NYT, войска окружают Украину с трёх сторон.
В Кремле обвинения в подготовке к вторжению на Украину неоднократно отвергали.