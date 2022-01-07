США могут лишить РФ телевизоров и авионики в случае вторжения на Украину

Вариант ограничений на поставки высокотехнологичной продукции в Россию рассматривают США. Это может произойти, если РФ предпримет нападение на Украину. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённый источник.

По данным агентства, администрация США изучает вопрос ограничения экспорта высокотехнологичной продукции и микроэлектроники, изготовленной с использованием американских технологий или программного обеспечения.

Список компонентов может варьироваться — от авионики и инструментов до смартфонов, игровых консолей и телевизоров.

Как пишет Bloomberg, таким образом Штаты намерены использовать собственное технологическое преимущество и ударить одновременно по военному и гражданскому секторам, а также укротить амбиции РФ в технологической сфере.

В последние недели Запад обвиняет Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной составила и опубликовала газета The New York Times. Как пишет издание, войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт». По данным NYT, войска окружают Украину с трёх сторон.

В Кремле обвинения в подготовке к вторжению на Украину неоднократно отвергали.