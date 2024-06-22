США лишили российских дипломатов налоговых привилегий Посол Антонов: США лишили российских дипломатов карточек освобождения от налогов

Фото: MFA Russia/via Global Look Press

Анатолий Антонов

Соединенные Штаты лишили российских дипломатов налоговых привилегий в стране, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Он объяснил, что власти отобрали карточки, которые освобождают от любых налогов, передает РИА Новости. По словам Антонова, дипломаты не собираются пополнять американскую казну, поскольку у них есть свое государство, которому они «платят и будут платить налоги».

Сделали сегодня американцы... мелкий, пакостный выпад в отношении российских дипломатов, дипломатов двусторонних учреждений. Они отобрали у нас карточки освобождения от налога. Эти карточки предполагают привилегии для дипломатов любой страны, позволяющие им жить и не платить налоги в местную казну, — отметил посол после траурной церемонии в память о годовщине начала Великой Отечественной войны.

Министерство финансов США ранее внесло в санкционные списки 12 граждан России. Ограничения коснулись руководства «Лаборатории Касперского». В частности, в черном списке оказались исполнительный директор компании Андрей Тихонов и управляющий директор в России и СНГ Анна Кулашова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя санкции против российской IT-компании, заявил, что ограничения являются примером нечестной конкуренции. Он отметил, что Вашингтон постоянно использует подобные приемы.