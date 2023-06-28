США лишат китайцев чипов для работы искусственного интеллекта WSJ: США рассматривают новые ограничения на поставки чипов для ИИ в Китай

Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Администрация США в настоящее время рассматривает возможность введения новых ограничений на экспорт своих чипов для искусственного интеллекта (ИИ) в Китай. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. По данным издания, в Вашингтоне растет опасение из-за того, что другие страны захватят лидерство в сфере ИИ с помощью американских технологий.

WSJ указывает, что Министерство торговли США уже в начале июля может обнародовать новый список ограничений, в рамках которых для закупки американских чипов заказчикам из Китая и других стран необходимо будет получить специальную лицензию.

В октябре 2022 года США ввели ограничения на экспорт полупроводников в КНР — так они попытались помешать Пекину в разработке новейших технологий. Также в Америке опасаются, что в системе внешнеторгового контроля возникнут лазейки, если Япония и Нидерланды, чьи предприятия занимают ведущие роли в мире по производству подобного оборудования, продолжат осуществлять поставки в Китай. В этой связи Вашингтон предложил Токио и Амстердаму присоединиться в антикитайским мерам.

Ранее американская компания по производству чипов для мозга Neuralink, владельцем которой является Илон Маск, получила разрешение на проведение клинических испытаний на людях. На официальной странице в Twitter представители компании сообщили, что американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдало соответствующее разрешение. В Neuralink отметили, что приблизились еще на шаг к тому, чтобы оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.