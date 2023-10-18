США: конфликт на Ближнем Востоке должен обходиться без гибели гражданских

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Соединенные Штаты стремятся к завершению конфликта между Израилем и ХАМАС без потерь среди мирного населения, заявили в Белом доме, пишут «Известия». В свете последних событий Вашингтон выразил готовность приложить все необходимые усилия для достижения этой цели.

Кроме того, президент США Джо Байден в ходе своего будущего визита в Израиль собирается заверить руководство страны в готовности предоставить необходимую военную помощь во имя поддержания мира и стабильности в регионе. Отмечается, что решение об отмене поездки Джо Байдена в Иорданию было совместным и оно связано с неотложными задачами, касающимися событий в Палестине и Израиле.

В то же время на данный момент в Белом доме нет планов по участию сил США в палестино-израильском конфликте, хотя Вашингтон готов активно посредничать и обеспечить поддержку для мирного урегулирования этой длительной проблемы.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что обстрел больницы в секторе Газа является военным преступлением. По словам политика, ответственность за трагедию лежит на США, которые «бездумно раздавали деньги на оружие», при этом «лживо вещая» о важности демократических ценностей.