США: Китаю необходимо передать ВОЗ данные о начале вспышки COVID-19

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Соединённые Штаты Америки настаивают на том, что КНР должна предоставить информацию о распространении новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с первых дней вспышки, отметил в своём заявлении помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, в Белом доме «глубоко озабоченны» видом исследований начальных этапов распространения недуга. Кроме того, у Вашингтона есть вопросы к методам научных изысканий Пекина.

Чиновник добавил, что одной из важнейших задач является сохранение «авторитетности выводов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)», пишет газета The Wall Street Journal.

Необходимо, чтобы её (ВОЗ. — NEWS.ru) доклад был независимым, основывался на выводах экспертов и не подвергался вмешательству со стороны китайских властей, — говорится в заявлении Салливана.

Он отметил, что Пекин «должен предоставить доступ к своим данным о ранних стадиях» распространения COVID-19. Накануне профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что комиссия ВОЗ формально положила конец дебатам о том, что вирус мог «сбежать» из лаборатории в Ухани. При этом, по её словам, назвать проверку комиссии идеальным расследованием нельзя.

По информации ВОЗ, китайские власти отклонили запросы о предоставлении данных по 174 случаям заболевания, которые были выявлены на ранней стадии вспышки заболевания в Ухани в декабре 2019 года и возможных случаях до вспышки. Китайские учёные предоставили анализы этих сведений и обобщённые данные, согласно которым они не нашли подтверждения раннего распространения вируса.

Группа экспертов ВОЗ с 14 января находилась в Китае и вела совместные исследования по выяснению происхождения коронавируса. Специалисты побывали в Уханьском институте вирусологии и изолированной лаборатории BSL-4, откуда якобы произошла утечка вируса.

По итогам полученных данных эксперты заявили, что не могут назвать роль, которую сыграл в распространении инфекции рынок морепродуктов «Хуанань» в Ухани и назвали маловероятным источником заболевания летучих мышей. Скорее всего, был промежуточный переносчик заразы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперты Всемирной организации здравоохранения пришли к выводу, что случаи заражения коронавирусом имели место быть ещё до декабря 2019 года, как они появились в Ухани. Об этом свидетельствуют промежуточные выводы специалистов. Медики допустили, что ещё за два месяца до официального начала заболевания около 90 человек были госпитализированы с симптомами COVID-19 в центральном Китае.