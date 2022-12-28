США из-за COVID могут ввести новые требования к приехавшим из Китая

Фото: Keiko Hiromi/AFLO

США

Власти США рассматривают возможность введения дополнительных мер контроля для лиц, прибывающих из Китая, по причине произошедшей там вспышки коронавируса. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники в американской администрации. Среди мер указываются тестирование на COVID и наблюдение за путешественниками после въезда на территорию США.

В настоящее время подобные меры для приезжих из Китая уже ввели у себя Япония и Малайзия.

В начале декабря Китай ослабил антиковидные ограничения, после этого в стране была зарегистрирована вспышка распространения коронавируса. По данным медиков, это ослабленные штаммы, в связи с чем болезнь протекает в легкой форме и имеет крайне низкую вероятность летального исхода. В этой связи правительство КНР планирует с 8 января заметно ослабить карантинные меры для прибывающих в страну.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Китае представляет угрозу для всего мира, поэтому в России следует вернуть обязательное ПЦР-тестирование для тех, кто прилетает в страну из КНР или из стран, с которыми у нее обеспечен активный пассажиропоток. По его словам, высокие темпы заболеваемости в условиях численности населения КНР может привести к появлению мутировавших вариантов коронавируса, которые могут оказаться более заразными и смертельными, чем предыдущие. Эксперт подчеркнул, что высокая заболеваемость коронавирусом в Китае может привести к росту числа заражений и в России.