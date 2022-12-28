Власти США рассматривают возможность введения дополнительных мер контроля для лиц, прибывающих из Китая, по причине произошедшей там вспышки коронавируса. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники в американской администрации. Среди мер указываются тестирование на COVID и наблюдение за путешественниками после въезда на территорию США.
В настоящее время подобные меры для приезжих из Китая уже ввели у себя Япония и Малайзия.
В начале декабря Китай ослабил антиковидные ограничения, после этого в стране была зарегистрирована вспышка распространения коронавируса. По данным медиков, это ослабленные штаммы, в связи с чем болезнь протекает в легкой форме и имеет крайне низкую вероятность летального исхода. В этой связи правительство КНР планирует с 8 января заметно ослабить карантинные меры для прибывающих в страну.
Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Китае представляет угрозу для всего мира, поэтому в России следует вернуть обязательное ПЦР-тестирование для тех, кто прилетает в страну из КНР или из стран, с которыми у нее обеспечен активный пассажиропоток. По его словам, высокие темпы заболеваемости в условиях численности населения КНР может привести к появлению мутировавших вариантов коронавируса, которые могут оказаться более заразными и смертельными, чем предыдущие. Эксперт подчеркнул, что высокая заболеваемость коронавирусом в Китае может привести к росту числа заражений и в России.