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Исследовательская лаборатория ВВС Соединённых Штатов Америки испытала на космодроме в Джексонвилле (штат Флорида) двигатель, созданный для гиперзвуковой ракеты X-60A. Разработкой летательного аппарата занимается компания Generation Orbit Launch Services.

В ходе стендовой проверки новинки, принадлежащей предприятию Ursa Major Technologies, протестировали жидкостный двигатель при разных мощностях и направлениях вектора тяги, передаёт портал Aviation Week.

Одноступенчатый крылатый носитель предназначен для запусков с самолёта. Его оснастят бортовой системой телеметрии. Ракету планируют использовать для тестирования различных видов боеголовок.

Как ранее писал NEWS.ru, заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен признал, что Пентагон в сфере гиперзвукового оружия совершил ошибку. Ещё десять лет назад американцы создавали прототипы, но после первых неудач свернули проекты. По словам генерала, теперь Пентагону потребуются годы, чтобы восстановить программу.