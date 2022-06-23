США испугались влияния санкций против России на рынок продовольствия Госдеп: США обеспокоены влиянием санкций в отношении России на рынок продовольствия

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США испугались, что чрезмерное следование антироссийским санкциям может негативно повлиять на рынок продовольствия. Об этом заявил представитель Госдепа в ходе телефонного брифинга. Он подчеркнул, что Запад изначально не намеревался вводить рестрикции в отношении продуктов и удобрений

Есть опасения о так называемом чрезмерном следовании санкциям, — сообщил чиновник.

Он подчеркнул, что режим санкций разрабатывался с исключением продовольствия и удобрений. В этой связи Штаты не хотели бы, чтобы влияние ограничений в результате повлияло на возможности стран приобретать эту продукцию у Москвы.

По данным Госдепа, глава американской дипломатии Энтони Блинкен обсудит ситуацию на мировом рынке продовольствия с европейскими партнёрами в пятницу, 24 июня, в рамках визита в Берлин.

Ранее заместитель помощника президента страны по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что США не планируют вводить санкции в отношении стран и компаний, которые станут импортировать зерно из России. Он подчеркнул, что те, кто занимается подобной деятельностью, могут действовать смело и не опасаться попасть в карательные списки.