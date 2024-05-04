США испугались передавать Киеву дроны из-за России Politico: США не хотят поставлять ВСУ дроны MQ-9 из-за угрозы потери на фронте

Фото: Lt. Col. Leslie Pratt/Public domain/wikipedia/commons

MQ-9 Reaper

Соединенные Штаты не решаются поставить Киеву многоцелевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-9 Reaper, несмотря на неоднократные просьбы Украины, пишет газета Politico. По информации СМИ, Вашингтон опасается, что дроны будут сбиты на фронте российскими войсками.

Как стало известно журналистам, MQ-9 находятся у киевских властей на первом месте в списке желаемого американского вооружения. Газета объяснила это тем, что ВСУ планируют некоторые военные операции на лето, для которых необходимы разведывательные дроны. Однако в Белом доме остаются непреклонны к просьбам союзника, так как не хотят потерять БПЛА в зоне спецоперации, говорится в статье.

Ранее заместитель командира батареи с позывным Бык передал, что российский ЗРК «Бук» успешно перехватил ракету ATACMS американского производства в зоне спецоперации. По словам бойца, комплекс рассчитан на уничтожение подобных воздушных целей, так как настроен «на их скорости, на их высоты, на их дальности».

До этого оборонное ведомство продемонстрировало, как ВС РФ уничтожили украинский зенитно-ракетный комплекс IRIS-T немецкого производства в рамках СВО. МО опубликовало кадры, на которых было видно, как после двух точных ударов пусковая установка и радиолокационная станция взлетают на воздух.