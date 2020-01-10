Министр армии ВС США Райан Маккарти заявил, что страна использует Индо-Тихоокеанский регион в качестве площадки для проведения испытания новой военной концепции для противодействия «сверхдержавам». Он пояснил, что под сверхдержавами подразумевает Россию и Китай.
Мы используем Индо-Тихоокеанский регион в качестве площадки для испытания новой концепции, известной как многосферные операции (МСО). В случае конфликта с конкурирующей сверхдержавой Соединённые Штаты были бы не в состоянии сбрасывать бомбы и обеспечивать безопасность своих войск, — цитирует ТАСС Маккарти.
По его словам, создание МСО приводит к появлению «ассиметричного преимущества».
Как писал NEWS.ru, ВС США планируют усилить своё присутствие в Тихоокеанском регионе и расширить усилия по противодействую Китаю. Для этого в регион направят специальную оперативную группу для проведения информационных, электронных, ракетных и киберопераций против Пекина. Подразделение будет иметь высокоточное оружие для нанесения ударов по морским и наземным целям. Это может помочь США в дальнейшем расчистить путь для ВМС.