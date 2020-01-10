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В Госдепартаменте США заявили, что в отношении Индии могут быть применены ограничительные меры, если страна продолжит закупать российские системы противоракетной обороны C-400.

В ведомстве подчеркнули, что «любые карательные меры» о отношении Нью-Дели будут приняты в соответствии с законом о противодействии противникам Америки (CAATSA), говорится в заявлении Госдепа. Ранее NEWS.ru сообщал, что Турция...