США импортировали 10 тыс. баррелей нефти из РФ благодаря одной лазейке Bloomberg: США смешали нефть из РФ с другим продуктом ради обхода санкций

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Нефтеперерабатывающий американский завод PBF Energy обошел ограничения на импорт российской нефти, задействовав одну лазейку, сообщило агентство Bloomberg. По информации портала, топливо из РФ просто смешали с топливом от другого производителя.

Агентство уточнило, что в ноябре 2023 года в штат Делавэр поступила сырая нефть из России. Предварительно ее доставили на Багамы, где перед отправкой в США и проделали хитрость. Представитель Управления энергетической информации Морган Баттерфилд при этом подтвердил, что никаких нарушений допущено не было. Груз, заявил он, никак не противоречит санкционному законодательству США в отношении России.

Импортер также подтвердил, что прибывшая в Делавэр нефть была добыта в РФ. Он уточнил эту информацию только после прибытия груза, добавив, что происхождение топлива российское лишь «частично».

Ранее сообщалось, что Вашингтон расширил санкции в отношении российской нефтяной торговли, включив в список ограничений судоходную компанию из Объединенных Арабских Эмиратов. В частности, под санкции подпала компания Hennesea Holdings Limited, зарегистрированная в Абу-Даби, а также связанные с ней 17 танкеров под флагом Либерии.