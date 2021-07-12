США и Украина восстановят комиссию по стратегическому партнёрству

Вашингтон и Киев возобновляют работу комиссии по стратегическому партнёрству и создают механизм оборонно-стратегического взаимодействия. Об этом во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил американский лидер Джо Байден.
Мы возобновляем работу комиссии по стратегическому партнёрству между нашими странами и создаём новый механизм по стратегической обороне и новый пакет оборонной помощи на сумму $60 млн, — сказал Байден.
Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон 31 августа. Его встреча с американским коллегой Джо Байденом была запланирована на 1 сентября.
Ранее сообщалось, что Байден проведёт переговоры с Зеленским, однако совместной пресс-конференции не будет. Это следует из расписания американского лидера, распространённого пресс-службой Белого дома. Как отмечается, следом за переговорами в расписании Байдена — еженедельный экономический брифинг.