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США и Украина восстановят комиссию по стратегическому партнёрству

22:57, 01 сентября 2021
США и Украина восстановят комиссию по стратегическому партнёрству Джо Байден Фото: Stefani Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global look Press
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Вашингтон и Киев возобновляют работу комиссии по стратегическому партнёрству и создают механизм оборонно-стратегического взаимодействия. Об этом во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил американский лидер Джо Байден.

Мы возобновляем работу комиссии по стратегическому партнёрству между нашими странами и создаём новый механизм по стратегической обороне и новый пакет оборонной помощи на сумму $60 млн, — сказал Байден.

Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон 31 августа. Его встреча с американским коллегой Джо Байденом была запланирована на 1 сентября.

Ранее сообщалось, что Байден проведёт переговоры с Зеленским, однако совместной пресс-конференции не будет. Это следует из расписания американского лидера, распространённого пресс-службой Белого дома. Как отмечается, следом за переговорами в расписании Байдена — еженедельный экономический брифинг.

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