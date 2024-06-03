В США допустили расширение географии ударов по России Кирби: Белый дом готов обсуждать с Киевом увеличение географии ударов по России

Фото: Al Drago - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джон Кирби

Администрация Соединенных Штатов готова обсуждать с Украиной вопрос расширения географии нанесения ударов по территории России, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. При этом в Белом доме не могут пока сказать, последуют ли за этим какие-либо политические решения, передает РИА Новости.

Я думаю, что никого не должно шокировать то, что президент [Украины Владимир] Зеленский, с одной стороны, благодарен, а с другой — продолжает продвигать свой кейс. Поэтому у нас будет такой разговор. У нас будут такие обсуждения с украинцами, — сказал Кирби.

Что касается «дополнительных политических изменений» за этими обсуждениями, чиновник лишь сказал, что Вашингтон «не повернется спиной к потребностям Украины». Он добавил, что США будут видоизменять свою поддержку в зависимости от изменения ситуации на поле боя.

Ранее постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе, сотрудник Госдепартамента Джулианн Смит заявлял, что США и НАТО на сегодняшний день не рассматривают возможность отправки на Украину своих военных советников. По его словам, в настоящий момент внутри Блока даже не ведутся дебаты на эту тему.