США и Россия проведут переговоры о судьбе Уилана Помощник президента Салливан: США и Россия на неделе проведут переговоры о судьбе Уилана

Фото: Ken Cedeno/Pool/CNP/Global Look Press

Джейк Салливан

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон и Москва проведут переговоры о судьбе осужденного в России за шпионаж Пола Уилана. По его словам, переговоры должны пройти еще на текущей неделе, сообщает РИА Новости.

У нас будут переговоры с РФ позже на этой неделе о Уилане, — подчеркнул Салливан.

Он уточнил, что обсуждать судьбу Уилана должны переговорщики высокого уровня.

Уилана задержала ФСБ в конце 2018 года в Москве. По статье о шпионаже его приговорили к 16 годам лишения свободы.

Ранее адвокат американца Владимир Жеребенков заявил, что Россия и США в секретном режиме продолжают переговоры по возможному обмену Пола Уилана, но если он состоится, защита узнает об этом уже постфактум.