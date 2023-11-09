США и Китай могут возобновить контакты в военной сфере Axios: США и Китай планируют объявить о возобновлении контактов в военной сфере

Фото: Li Xueren/XinHua/Global Look Press

На предстоящем саммите АТЭС в Сан-Франциско президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин намерены объявить о восстановлении контактов между военными органами двух стран, сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что в июне текущего года госсекретарь США Энтони Блинкен не смог получить согласия со стороны китайского правительства на восстановление подобных контактов во время своего визита в Пекин. Однако спустя несколько месяцев глава Министерства иностранных дел КНР Ван И, посетив Вашингтон, заявил о готовности Пекина к такому шагу.

Кроме того, 3 ноября представители США и КНР встретились в Пекине для проведения консультаций по вопросам безопасности в морских пространствах, но подробности этой встречи не были оглашены публично. Известно также, что чиновники обеих стран на текущей неделе провели в Вашингтоне первую встречу за многие годы, посвященную вопросам контроля над вооружениями.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 31 октября подтвердила информацию о планах американского президента лично встретиться с главой КНР. В ходе брифинга она напомнила, что встреча пройдет на полях саммита АТЭС в середине ноября в Сан-Франциско.

Ранее Китай и США выразили готовность взаимодействовать для подготовки встречи Си Цзиньпина и Джо Байдена в Сан-Франциско. Эта договоренность была достигнута по итогам встречи министра иностранных дел Китая Ван И и помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.