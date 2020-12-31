США и Израиль выступили против бюджета ООН на сумму $3,2 млрд

https://static.news.ru/photo/ad755e1c-4c0b-11eb-bab4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maciej Luczniewski/Global Look Press

США проголосовали против бюджета ООН на 2021 год из-за отказа вернуть санкции в отношении Ирана и поддержки организацией антисемитизма.

Постпред США при организации Келли Крафт заявил, что США «глубоко разочарованы тем, что в ООН не вернули ранее отменённые санкции против Ирана в соответствии с резолюцией Совета безопасности 2231».

В августе США Майкл Помпео передал в Совет Безопасности (СБ) ООН уведомление о намерении США начать восстановление санкций всемирной организации в отношении Ирана. В результате все члены иранской ядерной сделки, а также все страны СБ, кроме США и Доминиканской Республики, выступили против ограничений.

США также выступила против утверждения нового бюджета ООН в связи с тем, что организация намерена финансировать мероприятие, посвящённое Дурбанской декларации. Документ, принятый по итогам Всемирной конференции по борьбе против расизма в Дурбане (ЮАР) в 2001 году, по мнению Вашингтона, носит антиизраильский характер.

Крафт отметил, что решение ООН выделить мероприятию средства, «продлевает постыдное наследие ненависти, антисемитизма и антиизраильских предубеждений».

Израиль также выступил против бюджета ООН на 2021 год, передаёт Bloomberg.

Ранее в МИД России заявляли, что Соединённые Штаты Америки пытаются подорвать работу Организации Объединённых Наций. Для этого применяются рычаги экономического характера, сказано в заявлении Министерства иностранных дел России. Там отметили, что подразделения ООН вынуждены принимать меры жёсткой экономии из-за ухудшения финансирования.