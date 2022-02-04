США и Европа обсудили диверсификацию поставок газа из-за кризиса на Украине

США поддерживают контакты с европейскими партнёрами по вопросам диверсификации поставок газа на континент взамен российского на случай эскалации кризиса вокруг Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По её словам, стороны обсуждают вопросы увеличения запасов топлива для удовлетворения потребностей европейских граждан.

Мы находимся в контакте с нашими европейскими партнёрами, а также крупными поставщиками по поводу того, что можно сделать, и каким образом мы можем увеличить запасы для удовлетворения их потребностей, — сказала Псаки.

Ранее стало известно, что нефтегазовый концерн Shell готов увеличить партии топлива для Европы в случае перебоев с поставками газа из-за введения санкций против России. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на главного исполнительного директора компании Бена ван Бёрдена. Ван Бёрден заявил, что компания сможет «помочь», управляя европейскими активами и перенаправляя сжиженный природный газ на континент, как это было в 2021 году.

Сообщалось, что Евросоюз допускает новые санкции в отношении Москвы из-за ситуации вокруг Украины, поэтому готовится к возможным ответным ограничительным мерам, в том числе в области рынка энергоресурсов.

В то же время стало известно, что российский «Газпром» и китайская компания CNPC подписали долгосрочный договор на поставку 10 млрд кубометров природного газа по «дальневосточному» маршруту. Также подписано соглашение между компанией «Роснефть» и китайской CNPC о поставках нефти в Китай.