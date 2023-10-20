США и ЕС пытаются выиграть время для освобождения заложников в секторе Газа Bloomberg: США и ЕС просят Израиль отложить наземную операцию ради заложников

Фото: Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

Власти США и Евросоюза оказывают давление на Израиль с целью принудить его отложить наземную операцию в секторе Газа, сообщает агентство Bloomberg. Таким образом они пытаются выиграть время для освобождения заложников, находящихся у группировки ХАМАС. По информации агентства, для этого Вашингтон также ведет секретные переговоры с Катаром.

Правительства США и Европы оказывают давление на Израиль, чтобы он отложил свое наземное вторжение в Газу. Они хотят выиграть время для секретных переговоров, которые ведутся через Катар, чтобы добиться освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС, — говорится в материале.

По словам источников, знакомых с ситуацией, США вынуждены вести «деликатные» переговоры. Прослеживаются признаки того, что ХАМАС готовы пойти на освобождение гражданских лиц, не требуя от Израиля чего-либо взамен, говорится в публикации.

Ранее уже сообщалось, что Израиль выразил готовность внести коррективы в планы по проведению наземной операции в секторе Газа. Причиной называется «глубокое и сильное» давление Вашингтона. По словам источников, пожелавших остаться анонимными, США вмешиваются в войну Израиля и Палестины больше, чем когда-либо.