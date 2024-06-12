США хотят запретить продавать чипы России Bloomberg: новые американские санкции коснутся поставляемых в Россию чипов

Фото: Liesa Johannssen/photothek.net/Global Look Press

Новый пакет американских санкций затронет поставляемые в Россию чипы, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Речь идет об устройствах, которые производятся за пределами США, но при помощи американских технологий или оборудования.

По данным издания, администрация президента США Джо Байдена в рамках новых санкций собирается запретить продавать в Россию полупроводниковые чипы. В частности, Вашингтон решил ограничить деятельность восьми базирующихся в Гонконге компаний, якобы поставляющих чипы в страну. Подробности, как уточнили авторы материала, будут объявлены в среду, 12 июня.

Представитель Белого дома Джон Кирби ранее рассказал, что новые меры США в отношении России будут призваны усилить давление на российский военно-промышленный сектор, новые санкции и меры экспортного контроля нацелены на «организации и сети», которые якобы помогают России в закупке иностранной продукции. Он отказался сообщить дополнительные детали, а также конкретные сроки введения этих ограничений, но пообещал, что детали предадут огласке в ближайшее время.

До этого стало известно, что 14-й пакет санкций, который планируют ввести против России в июне, грозит стать одним из самых больших. Среди прочего в него может войти запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз.