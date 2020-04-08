США хотят заблокировать выделение Ирану кредита от МВФ

https://static.news.ru/photo/80a513a2-7978-11ea-ab32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press

Вашингтон намерен не допустить предоставления Ирану кредита от МВФ в размере $5 млрд. Эти средства должны быть направлены на борьбу с коронавирусом, но в Белом доме уверены, что Тегеран использует их на другие цели.

По словам высокопоставленных чиновников администрации президента США, власти Ирана «имеют давнюю историю перераспределения средств, выделяемых на гуманитарные нужды». Они полагают, что предоставленный МВФ кредит Тегеран направит на поддержку пострадавшей от американских санкций экономики или же передаст «доверенным террористам», сообщает The Wall Street Journal.

Иран является одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран. Здесь выявлено более 62,5 тысячи случав заражения. Жертвами инфекции стали около 3,89 тысячи человек.

Ранее NEWS.ru писал, что группа из двух десятков авторитетных дипломатов, в том числе экс-глава Госдепартамента США Мадлен Олбрайт и бывший руководитель ВОЗ Гру Харлем Брундтланд, призвала президента Дональда Трампа ослабить санкции в отношении Ирана. Речь, в частности, идёт об ограничениях на закупку лекарств, медоборудования и продовольствия.

В мире в общей сложности насчитывается 1,4 млн инфицированных COVID-19. Скончались более 82 тысяч человек, выздоровели – свыше 302 тысяч. В России на сегодняшний день зарегистрировано 7,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 505 человек, умерли – 61.