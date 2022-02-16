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США хотят ввести санкции против близкого окружения Путина

Псаки: США рассматривают варианты санкций против близкого окружения Путина
22:44, 16 февраля 2022
США хотят ввести санкции против близкого окружения Путина Белый дом Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos
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США рассматривают целый ряд санкций против близкого окружения президента РФ Владимира Путина. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ограничения могут быть введены как акт поддержки оппозиционера Алексей Навального.

В ходе брифинга в Белом доме Псаки задали вопрос, могут ли Штаты ввести санкции в отношении окружения главы российского государства, чтобы поддержать оппозиционного деятеля Алексея Навального.

Рассматривается ряд санкций против его внутреннего круга, — ответила представитель американской администрации.

5 февраля Лефортовский суд Москвы начал в ИК-2 в Покрове выездное заседание по новому делу в отношении Алексея Навального. Обвинение намерено доказать совершение оппозиционером четырёх эпизодов мошенничества при руководстве ФБК (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и распределении средств, поступивших в виде пожертвований.

В рамках другого дела, объединённого с предыдущим в одно производство, Навального обвинили в умышленном и демонстративном неуважении к суду.

Сам оппозиционный политик своей вины не признаёт.

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