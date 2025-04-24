США хотят вернуть Украине часть территорий Bloomberg: США могут потребовать от России вернуть Украине ЗАЭС

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре

Администрация США намерена потребовать от России вернуть Украине ряд территорий, включая земли в Харьковской области и доступ к реке Днепр, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По данным издания, одним из ключевых условий Вашингтон также называет передачу под контроль Киева Запорожской атомной электростанции.

США также хотят обеспечить Украине проход через реку Днепр и вернуть земли в Харьковской области, — говорится в публикации.

Согласно данным агентства, после передачи Запорожской АЭС под украинский контроль она может перейти под внешнее управление со стороны США. По замыслу инициаторов, США будут обеспечивать энергоснабжение для обеих сторон.

Ранее американист Борис Межуев заявил, что США могут выйти из переговоров по урегулированию украинского конфликта в случае их затягивания. По мнению специалиста, в администрации Трампа преобладает настроение на сотрудничество с Москвой, однако «партия войны» продолжает настаивать на невозможности нормализации отношений до окончания конфликта. При этом Межуев отметил, что Киев и ЕС не готовы принять мирный план американского президента Дональда Трампа, что делает маловероятным юридическое признание новых территориальных реалий.