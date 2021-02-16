США хотят продвигать стратегическую стабильность совместно с РФ

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Несмотря на имеющиеся разногласия, США намерены искать новые пути продвижения стратегической стабильности с РФ. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

В интервью Национальному общественному радио (NPR) Блинкен назвал целый ряд претензий, которые имеются у США в отношении России, в том числе — дело Алексея Навального, предполагаемые кибервзломы, конфликт на Украине и гипотетическое «вмешательство в выборы», которое отрицает российская сторона.

При этом госсекретарь отметил, что две страны смогли очень быстро договориться продолжить на пять лет договор о сокращении вооружений СНВ-3, поскольку это было в интересах каждой из сторон.

И мы будем искать другие способы продвигать стратегическую стабильность с Россией, даже несмотря на то что мы ясно говорим, что предпринимаемые ими действия <...> являются вызовом нашим интересам и ценностям, — сказал Энтони Блинкен.

По словам госсекретаря, необходимо уметь работать «на обоих фронтах».

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