США хотят продвигать стратегическую стабильность совместно с РФ

Несмотря на имеющиеся разногласия, США намерены искать новые пути продвижения стратегической стабильности с РФ. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
В интервью Национальному общественному радио (NPR) Блинкен
При этом госсекретарь отметил, что две страны смогли очень быстро договориться продолжить на пять лет договор о сокращении вооружений СНВ-3, поскольку это было в интересах каждой из сторон.
И мы будем искать другие способы продвигать стратегическую стабильность с Россией, даже несмотря на то что мы ясно говорим, что предпринимаемые ими действия <...> являются вызовом нашим интересам и ценностям, — сказал Энтони Блинкен.
По словам госсекретаря, необходимо уметь работать «на обоих фронтах».
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