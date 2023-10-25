США хотят перекрыть денежные транши ХАМАС Bloomberg: США оказывают давление на союзников для остановки притока денег ХАМАС

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США оказывают давление на союзников в Персидском заливе, чтобы они помогли остановить новый сбор средств для ХАМАС, сообщило Bloomberg. По данным агентства, создана специальная группа для решения этой задачи. На встрече заместитель министра США по терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон призвал государства — члены Совета сотрудничества стран Персидского залива обмениваться разведданными и остановить любую попытку ХАМАС использовать финансовые инфраструктуры для сбора пожертвований и других средств.

Этот момент должен привнести глубокое ощущение срочности, ясности и цели в нашу работу <...>. Способность действовать — перерезать финансовые потоки, питающие терроризм, — это наш общий долг, — заявил Нельсон на встрече.

Запланированное на следующий месяц заседание базирующегося в Эр-Рияде Центра по борьбе с финансированием терроризма перенесли на более раннюю дату — на субботу 28 октября.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте обвинил США и Запад в мошенничестве в попытках сочувствовать и помогать Израилю в борьбе с ХАМАС. Эрдоган заявил, что США в действительности не хотят справедливости и вместе с Израилем проиграют начатую войну. На фоне этих событий все предстоящие визиты турецких официальных лиц в Израиль были отменены.