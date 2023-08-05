Российский дипломат рассказал об излюбленной тактике США Антонов: США хотят отвлечь внимание, обвиняя РФ в нарушении обязательств по химоружию

Фото: MFA Russia/via Global Look Press

Анатолий Антонов

США пытаются отвлечь внимание об своих действий, выступая с утверждениями о невыполнении Россией обязательств в рамках Конвенции о запрещении химического оружия, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает Telegram-канал диппредставительства. Заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс ранее заявила, что Россия нарушила обязательства и якобы сохраняет незаявленные запасы боевых отравляющих веществ.

Излюбленная тактика американцев — очернить других, чтобы отвлечь внимание от собственных прегрешений. Россия ликвидировала химарсенал еще в 2017 году. В Вашингтоне и уж тем более в Госдепе это прекрасно знают, — сказал Антонов.

По его словам, американская администрация длительное время «кормила обещаниями» мировое сообщество об уничтожении оружия данного типа. Однако химдемилитаризация США произошла со значительной задержкой, чтобы уничтожить оставшиеся 10% запасов, Вашингтону потребовалось 10 лет, подчеркнул дипломат.

Ранее Организация по запрещению химоружия заявила, что все заявленные запасы химического оружия в мире уничтожены. Последний запас, который оставался у США, ликвидировали 7 июля 2023 года на экспериментальном заводе по уничтожению отравляющих веществ Блу Грасс в Кентукки.