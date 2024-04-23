США хотят «отрезать» Китай от мировой финансовой системы из-за России WSJ: США хотят ввести санкции против китайских банков из-за торговли с Россией

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США разрабатывают санкции, способные отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы, сообщает Wall Street Journal. Ограничения коснутся компаний, которые участвуют в торговле с Россией. В первую очередь речь идет о финансовых учреждениях, которые, как считают в США, помогают осуществлять экспорт товаров двойного назначения из Китая в РФ.

США разрабатывают санкции, которые угрожают отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы. Высокопоставленному представителю Вашингтона предоставили дипломатические рычаги воздействия, которые, как надеются официальные лица, остановят коммерческую поддержку Пекином российского военного производства, — говорится в материале.

При этом уточняется, что соответствующие меры будут приняты, если Китай не получится убедить отказаться от торговли с Россией. Эксперты газеты, однако, уверены, что подобные меры будут краткосрочными. Там отмечают, что Китай может найти «малоизвестные региональные учреждения», которые не опасаются санкций, а значит, могут вести торговлю с РФ.

Ранее сообщалось, что Китай по итогам марта на 15% сократил поставки оборудования, механизмов и запчастей на российский рынок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным китайской стороны, общий объем поставок такой продукции составил $2,9 млрд.