США хотят обеспечить Украине «сильную» позицию для мирных переговоров Госдеп: США хотят обеспечить Украине «максимально сильную» позицию для мирных переговоров с Россией

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

США намерены обеспечить Украине «максимально сильную» позицию к началу мирных переговоров с Россией, сообщила заместитель госсекретаря по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид, передает РИА Новости. С этой целью Вашингтон предоставляет Киеву экстраординарную поддержку.

США предоставляют экстраординарную поддержку Украине, включая экономическую, военную и гуманитарную помощь. Предоставляя эту поддержку, мы хотим обеспечить Украине максимально сильную позицию к началу переговоров, — сказала Донфрид.

Как сообщалось, президент США Джо Байден пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому выделить Киеву новый пакет военной помощи на $625 млн. Глава Белого дома сказал, что США будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

В свою очередь заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов в ходе выступления на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН заявил, что американские поставки вооружений Украине приближаются к опасной черте прямого военного столкновения РФ и НАТО.