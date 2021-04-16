США грозят ядерной войной врагам, посмевшим напасть на Японию

США выразили готовность защищать Японию при помощи ядерного оружия. Вашингтон дал такое обещание в рамках Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года.
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США подтверждают свою непоколебимую поддержку безопасности Японии в рамках Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности, используя полный спектр своих возможностей, включая ядерные, — сказано в указе, который подписали лично Джо Байден и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.
До этого лидеры двух государств также подписали декларацию, по которой выступают за мир и стабильность в Тайваньском проливе, а также за мирное решение любых конфликтов в регионе.
Как ранее писал NEWS.ru, Пентагон рассказал, когда начнёт ядерную войну с Россией. Глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард сообщил, что Россия или Китай могут стать в будущем противниками США в ядерном конфликте.
Существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия, если, по их мнению, в случае поражения с применением обычных видов вооружения возникнет угроза политическому строю или государству, сказал он.