США грозит вторжение канадских «суперсвиней» Business Insider: США ждет вторжение «суперсвиней» и потеря миллионов долларов

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Ученые предрекли Соединенные Штатам вторжение так называемых суперсвиней из Канады, сообщает Business Insider. По информации СМИ, возможный ущерб от атаки оценивается в миллионы долларов.

Исследователи предупреждают, что канадские «суперсвиньи» могут вскоре вторгнуться на территорию США и нанести ущерб в миллионы долларов, причем в особой опасности находятся четыре штата, — говорится в статье.

Речь идет о животных, которые представляют собой помесь диких кабанов и домашних свиней. Они отличаются высокой выживаемостью и плодовитостью, прожорливы, а также несут огромный ущерб окружающей среде, начиная от поедания урожая и заканчивая уничтожением деревьев и загрязнением воды.

Кроме того, «суперсвиньи» создают риск для здоровья и безопасности человека. Животные распространены сразу в нескольких канадских штатах и периодически пытаются мигрировать на территорию США.

Ранее агентство Associated Press уже предупреждало о вторжении «суперсвиней» в Соединенные Штаты в ноябре прошлого года. Власти Миннесоты, Северной Дакоты и Монтаны предприняли все возможные меры, чтобы предотвратить проникновения вредоносных и опасных животных из Канады.