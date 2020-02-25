https://static.news.ru/photo/5f82ffc6-57f0-11ea-820e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США собирается усилить киберзащиту выборов главы государства в 2020 году из-за возможных угроз со стороны Москвы, заявил исполняющий обязанности руководителя ведомства Чед Вулф.

Выборы 2016 года являются ярким напоминаем того, что РФ остаётся серьёзной угрозой для нашего демократического процесса, — цитирует чиновника ТАСС.

Американские демократы требуют ввести новые санкции против России и президента РФ Владимира Путина за «вмешательство в выборы» в 2020 году. Требование направлено госсекретарю США Майклу Помпео и министру финансов Стивену Мнучину. Документ подписали три сенатора.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не получал разведданных о якобы начавшихся попытках Кремля повлиять на предстоящее голосование.

Политик опроверг данные СМИ, которые со ссылкой на источники в разведке называли как Трампа, так и его вероятного соперника Берни Сандерса выгодными Кремлю кандидатами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представитель Белого дома Хоган Гидли назвал сообщения о якобы новом вмешательстве России в американские выборы попыткой демократов навредить президенту Дональду Трампу.

Заместитель пресс-секретаря администрации Трампа назвал конгрессмена Адама Шифа, возглавляющего комитет Сената США по разведке, источником «ложных утечек» в СМИ.