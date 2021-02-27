США готовят ответ Эр-Рияду после доклада об убийстве Хашогги

https://static.news.ru/photo/0353aa10-239d-11eb-93e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Соединённых Штатов готовят объявление о своих планах после появления доклада Национальной разведки страны по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашогги, заявил американский президент Джо Байден.

По его словам, соответствующее объявление будет сделано 1 марта. Оно будет касаться дальнейших действий Вашингтона в отношении Эр-Рияда, передаёт ТАСС.

В понедельник будет сделано объявление относительно того, что мы станем делать с Саудовской Аравией в целом, — сказал глава госдуарства.

Влиятельный саудовский журналист Джамаль Хашогги исчез 2 октября 2018 года после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Позже СМИ сообщили, что журналиста пытали, убили и расчленили в здании дипмиссии. Официальный Эр-Рияд отрицал смерть Хашогги, но позднее всё же признал убийство, которое якобы произошло случайно.

Аппарат директора Национальной разведки США опубликовал доклад, согласно которому Аль Сауд одобрил операцию по похищению или убийству журналиста. По версии Вашингтона, принц и первый заместитель главы правительства королевства Мухаммед бен Салман Аль Сауд видел в нём угрозу. Ещё одним доводом в пользу своей версии разведка называет тот факт, что саудовские чиновники не смогли бы провести такую операцию без разрешения принца.

Как писал NEWS.ru, власти Саудовской Аравии категорически отрицают доводы американской разведки. В МИД страны заявили, что все меры против виновных в преступлении уже давно приняты властями.