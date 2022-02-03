США готовы ввести антироссийские санкции независимо от ситуации с Украиной

Власти США готовы рассматривать варианты введения новых антироссийских санкций вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация с Украиной, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. В Сенате считают, что санкции можно ввести в качестве превентивной меры. В свою очередь, представитель Госдепа Нед Прайс предостерёг Россию от более тесных отношений с КНР, в том числе в попытке смягчить антироссийские санкции. Их слова приводятся на сайте Белого дома.

Псаки подтвердила , что члены Конгресса обсуждают с Белым домом законопроект о новых санкциях, но пока что он не согласован.

Мы никогда не определяли «красные линии» [в вопросе санкций], — подчеркнула она.

В свою очередь, Нед Прайс заявил , что России не следует рассматривать отношения с Китаем как альтернативу связям с Западом, поскольку основные ресурсы для фундаментальных технологий по-прежнему поступают с Запада.

Если вы лишитесь возможности вести дела с Западом, импортировать с Запада — из Европы, из США — вы значительно снизите свои производственные мощности и свой инновационный потенциал,— сказал он.

Ранее представитель Госдепа заявил, что Вашингтон способен воздействовать на китайские компании, если они будут смягчать эффект от возможных санкций Запада в отношении России. Это произойдёт, если компании помогут России избежать или обойти последствия санкций.