США готовы помочь Азербайджану и Армении достичь мира

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Соединённые Штаты будут готовы обсудить возможность отмены некоторых антироссийских санкций, если Москва и Киев достигнут договорённостей. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передаёт ТАСС. Он также напомнил, что американская сторона не принимает прямого участия в переговорном процессе России и Украины.

Мы не были непосредственными участниками каких-либо переговоров, потому что считаем, что это то, где во главе должны стоять украинцы, а мы должны их поддерживать, — сказал Салливан. Ранее госсекретарь Совета...