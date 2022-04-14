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США

США готовы помочь Азербайджану и Армении достичь мира

Госдеп: США готовы помочь Азербайджану и Армении достичь мира
23:01, 14 апреля 2022
США готовы помочь Азербайджану и Армении достичь мира Фото: Unsplash
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США готовы оказать помощь Азербайджану и Армении в достижении всеобъемлющего мира. Об этом заявили в американском Госдепартаменте. Помощь готовы оказать в тмо числе по линии Минской группы ОБСЕ

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.

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