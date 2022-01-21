США готовы начать эвакуацию своего посольства в Киеве

Посольство США в Киеве попросило Госдепартамент страны разрешить семьям с детьми и неосновному персоналу уехать из Украины. Вашингтон начнёт эвакуацию диппредставительства, предположительно, уже на следующей неделе. Об этом сообщил корреспондент CNN.

Посольство США в Киеве сегодня попросило Госдепартамент разрешить уехать неосновному персоналу и семьям из посольства. США проинформировали Украину, что, «скорее всего, начнут эвакуацию на следующей неделе», — написал в своём Twitter корреспондент CNN Мэттью Чэнс.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники сообщало о том, что власти США изучают возможность эвакуации членов семей американских дипломатов с Украины на фоне эскалации обстановки. Предполагалось, что соответствующее заявление может быть сделано в ближайшие дни.

Источники Bloomberg отмечают, что власти США трактуют эти меры как «предусмотрительные приготовления», так как на росcийско-украинской границе наблюдается напряжённая обстановка. В руководстве Соединённых Штатов Америки не убеждены в том, что Россия в скором времени вторгнется на территорию соседнего государства.

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».

Кремль неоднократно отвергал все обвинения.